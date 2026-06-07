La convocazione

REGGIO CALABRIA Si aprirà con una discussione sulle misure di contrasto al caporalato, allo sfruttamento del lavoro e alle condizioni dei lavoratori migranti in Calabria la seduta del Consiglio regionale della Calabria, convocata dal presidente Salvatore Cirillo, per lunedì 8 giugno 2026 alle ore 10.30 nell’Aula “Fortugno” di Palazzo Campanella. Un confronto che assume un significato particolare alla luce della tragedia avvenuta nei giorni scorsi ad Amendolara, dove quattro braccianti migranti hanno perso la vita in un episodio che ha riportato al centro del dibattito nazionale il tema dello sfruttamento del lavoro agricolo e delle condizioni di vita dei lavoratori stranieri. La seduta arriva inoltre all’indomani della manifestazione che sabato, ha richiamato nel centro dell’Alto Ionio sindacati, associazioni, rappresentanti politici e centinaia di cittadini per chiedere verità, giustizia e un impegno concreto contro il fenomeno del caporalato. Dopo il dibattito introduttivo, l’Assemblea sarà chiamata ad esaminare la Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 64/13ª, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, della relazione sulla gestione e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, con relatore Luigi De Francesco. All’ordine del giorno figura anche la Mozione n. 14/13ª, presentata dai consiglieri E. Barbuto, E. Scutellà e V. Bruno, che propone iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara, tema strettamente legato alla tutela della salute nelle aree interessate da criticità ambientali. I lavori proseguiranno con l’esame della Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 65/13ª, relativa al Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA). Sul fronte legislativo saranno poi discusse due proposte di legge: la prima modifica la disciplina regionale sui Consorzi di bonifica e sulla tutela del territorio rurale, mentre la seconda aggiorna la normativa sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati. Completa l’ordine del giorno il punto dedicato alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione, consultivi e di controllo della Regione e degli enti dipendenti.

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