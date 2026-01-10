Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:43
Maltempo, in Calabria è ancora “allerta gialla”. Forti venti e mareggiate tra Paola e Fuscaldo

Chiusi i lungomare, sistemate alcune barriere costituite da sacchi di sabbia

Pubblicato il: 10/01/2026 – 9:23
L’ondata di maltempo sull’Italia ha indotto la Protezione civile a diramare per la giornata di oggi un’allerta gialla per cinque regioni del Centro e del Sud, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Calabria.
A proposito di maltempo, proprio ieri sera Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto, come misura preventiva, la chiusura al traffico del lungomare a causa di una mareggiata. Sulla spiaggia, inoltre, sono state realizzate alcune barriere, creando, con l’impiego di mezzi meccanici, di dune e ammassando sacchi di sabbia. «La decisione – ha spiegato il sindaco Middea – è stata adottata in considerazione dell’avviso di criticità meteo marino-costiera diffuso dalla Protezione civile regionale per le giornate di oggi e domani. Sono accorgimenti ormai abituali in concomitanza con le mareggiate, anche a protezione del tracciato ferroviario».
Stessa decisione assunta dall’amministrazione comunale di Paola che ha emanato due ordinanze per la tutela della pubblica incolumità. Con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Arenile, nella zona dei pennelli fino al confine con il Comune di San Lucido. Chiusa anche una vasta porzione del lungomare San Francesco di Paola, dalla rotatoria centrale fino alla rotatoria Sud (Moby Dick) e fino alla rotatoria Nord (lido Miami Beach), con l’installazione di apposita segnaletica di pericolo, strada sdrucciolevole e limite di velocità a 10 km orari. (redazione@corrierecal.it)

