Terremoto, circolazione ferroviaria sospesa tra Roccella e Melito

La situazione

«Dalle ore 06:00 sulla linea Catanzaro-Melito la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Roccella e Melito per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto con epicentro nel Mar Ionio». E’ quanto si legge sul sito di Rete ferroviaria italiana. «È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea». Contestualmente, spiega Rfi, è stato attivato un servizio con corse bus.

