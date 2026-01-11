Il Telesio di Cosenza si conferma fucina di futuri medici: pioggia di successi alle graduatorie

test di medicina

COSENZA L’uscita delle graduatorie nazionali di Medicina ha confermato quello che ormai è un dato di fatto: il Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza è un vero e proprio “vivaio” di futuri medici d’eccellenza. Gli studenti dell’indirizzo biomedico hanno dominato la scena, ottenendo piazzamenti di rilievo sia all’Università della Calabria che nelle prestigiose sedi della Capitale. Tra i risultati più brillanti spicca quello di Pietro Vencia, che non solo ha ottenuto un piazzamento ottimo a livello nazionale, ma è risultato vincitore della prestigiosa borsa di studio intitolata a Rossella Pucci, un’esclusiva che il Telesio riserva ai suoi talenti più meritevoli. Pietro, come tutti gli altri ex telesiani, avendo già superato gli esami di Fisica, Chimica e Biologia, potrà accedere direttamente alla frequenza del secondo semestre.

Ottimi risultati anche per la 5C CamBio (Cambridge e biomedico), che vede ben cinque studenti già proiettati verso il camice bianco: Chiara Gentile, Francesco Lentini, Benedetta Bozzo, Claudia Salvagnoni e Carlotta Priori. All’Unical approdano Claudia Salvagnoni (5C CamBio) Pietro Vencia ( 5B Bio) Cristian Guzzo e Beniamino Carelli (5A Bio), pronti a intraprendere l’innovativo percorso di laurea che integra Medicina con le Tecnologie Digitali e l’Ingegneria.



La Sapienza (sede Policlinico) apre le porte a Benedetta Bozzo, Carla Gensini (figlia della compianta e cara collega Paola Carnevale) e Claudia Minniti (5B Bio), mentre Chiara Gentile e Francesco Lentini hanno scelto l’Università Cattolica. Il successo di questi ragazzi non è casuale, ma figlio di un progetto nato nel 2018. Il Liceo Classico Biomedico del Telesio è l’unico a offrire il percorso Biomedical Cambridge, unendo le discipline scientifiche all’uso della lingua inglese (IGCSE). Grazie alla sinergia con i Dipartimenti dell’Unical e l’Ordine dei Medici, gli studenti affrontano 50 ore annuali di discipline medico-sanitarie, di cui 10 “sul campo” in strutture ospedaliere. Come dimostrato dai neo-immatricolati, chi proviene dal Telesio non solo supera i test, ma è già pronto per il mondo accademico, avendo spesso già colmato i debiti formativi (OFA) grazie alle solide basi acquisite. «Il biomedico è un percorso di consapevolezza», spiegano dal liceo. Anche per chi non sceglierà medicina, il bagaglio culturale che unisce il “saper fare” dei laboratori alla profondità critica del classico resta un vantaggio competitivo inestimabile nel mercato del lavoro moderno.

I diplomati della 5C CamBio hanno espresso, in una nota congiunta indirizzata al Telesio, la loro riconoscenza per la formazione ricevuta, oggi chiave del loro successo: «Se oggi siamo studenti di Medicina è anche grazie all’indirizzo che abbiamo scelto, che ci ha avvicinato alle discipline mediche con interesse e motivazione. Grazie a questo percorso questa facoltà non è stata solo un obiettivo, ma una decisione consapevole e ben ponderata. Il confronto diretto con i medici ci ha permesso di andare oltre la teoria e di comprendere meglio la complessità della professione e l’importanza della cura. Il biomedico ci ha aiutati ad acquisire un metodo di studio fondamentale per superare i test di ammissione e gli esami del semestre filtro, rendendo il percorso universitario più gestibile e mirato fin dall’inizio. Saremo perciò sempre grati al nostro liceo, perché ci ha aiutati a credere nelle nostre capacità e a costruire, passo dopo passo, le basi del nostro futuro, rendendo possibile trasformare un obiettivo ambizioso in una realtà concreta».

