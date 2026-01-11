Reggina inarrestabile, exploit esterno del Sambiase. Vibonese e Vigor ko

Serie D

La Reggina non si ferma più e centra la settima vittoria consecutiva, espugnando il campo della Nissa con un meritato 2-1. Nel giorno del suo anniversario, la squadra amaranto si regala una prestazione di grande solidità e personalità, confermando il momento straordinario sotto la guida di Torrisi. Il successo consente di recuperare terreno sul Savoia, fermato dal pareggio, e di restare pienamente in corsa ai vertici della classifica guidata ancora dall’Igea Virtus con quattro punti di vantaggio sugli amaranto. Dopo un primo tempo dominato ma chiuso sullo 0-0, gli amaranto sbloccano il match al 10’ della ripresa: calcio di punizione perfetto e inserimento vincente di Domenico Girasole, che porta avanti la Reggina. Il raddoppio arriva al 16’, con Giuliodori che all’esordio trova il gol grazie a una conclusione dalla distanza deviata in rete. La Nissa riesce ad accorciare le distanze nel finale con Terranova, ma la Reggina controlla senza affanni e porta a casa tre punti pesantissimi. Un successo che conferma il grande momento degli amaranto e rafforza ulteriormente le ambizioni di alta classifica.

Exploit esterno del Sambiase

Il Sambiase continua a macinare risultati e torna dalla trasferta di Favara con tre punti pesantissimi. La formazione giallorossa si impone sul campo del Castrumfavara con un netto 2-0, confermando il buon momento in campionato. La gara si indirizza già nel primo tempo: il Sambiase sblocca il risultato al 17’ con Colombatti, mettendo subito pressione ai padroni di casa e gestendo con ordine le fasi successive del match. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio con Sueva, al 42’, che chiude di fatto i conti e permette agli ospiti di controllare la ripresa senza particolari affanni. Una vittoria esterna meritata, che consolida la posizione del Sambiase nelle zone alte della classifica e rafforza le ambizioni del gruppo in questo momento della stagione.

La Vibonese scivola ancora

La Vibonese scivola in casa contro un Enna cinico e concreto, incassando un’altra sconfitta che allunga il periodo negativo. Gli ospiti sbloccano il match al 30’ con Dadic, che si ripete poco dopo firmando il raddoppio al 41’, portando lo 0-2 all’intervallo. In avvio di ripresa l’Enna chiude di fatto la partita: Montero trasforma un calcio di rigore per lo 0-3. I rossoblù, scossi, provano comunque a reagire e trovano il gol della bandiera al 41’ con Coulibaly. Non c’è però più tempo per riaprire la gara: finisce 1-3, con una vittoria meritata per l’Enna e una Vibonese chiamata a una rapida svolta.

Sconfitta amara in casa per la Vigor Lamezia

La Vigor Lamezia esce sconfitta dal “D’Ippolito” contro l’Athletic Club Palermo al termine di una gara vivace e combattuta. I padroni di casa partono con personalità e passano in vantaggio al 12’, quando Maimone batte il portiere ospite con un diagonale rapido. La gioia dura poco: al 15’ Bonfiglio trova il pari con un destro dalla distanza. Nella ripresa gli ospiti sfiorano il gol in più occasioni, mentre la Vigor prova a colpire in ripartenza. Il sorpasso arriva al 59’ con Bongiovanni. La reazione biancoverde è immediata e al 66’ Catalano ristabilisce l’equilibrio trasformando un calcio di rigore. Quando il pareggio sembra possibile, al 72’ Bonfiglio firma la rete decisiva sugli sviluppi di una punizione. Nel finale la Vigor prova l’assalto e va vicina al gol, ma il risultato non cambia. (redazione@corrierecal.it)

