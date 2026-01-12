Si legge in: 1 minuto
Anziano ferito da colpi di pistola ad Africo, avviate le indagini
Il pensionato, trasportato in ospedale, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco da distanza ravvicinata
Pubblicato il: 12/01/2026 – 9:17
AFRICO Un anziano è stato ferito a colpi di pistola ad Africo, nella Locride. L’agguato è avvenuto ieri pomeriggio nel centro cittadino con il pensionato che sarebbe stato raggiunto da due proiettili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118, che hanno trasportato in ospedale la vittima, successivamente sottoposta a intervento. Come riporta la Gazzetta del Sud, si valuta il movente alla base dell’episodio e il tentato omicidio. Sulle condizioni della vittima e sulle indagini vige il massimo riserbo da parte degli investigatori.
