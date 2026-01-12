Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:49
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

tentato omicidio

Anziano ferito da colpi di pistola ad Africo, avviate le indagini

Il pensionato, trasportato in ospedale, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco da distanza ravvicinata

Pubblicato il: 12/01/2026 – 9:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Anziano ferito da colpi di pistola ad Africo, avviate le indagini

AFRICO Un anziano è stato ferito a colpi di pistola ad Africo, nella Locride. L’agguato è avvenuto ieri pomeriggio nel centro cittadino con il pensionato che sarebbe stato raggiunto da due proiettili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118, che hanno trasportato in ospedale la vittima, successivamente sottoposta a intervento. Come riporta la Gazzetta del Sud, si valuta il movente alla base dell’episodio e il tentato omicidio. Sulle condizioni della vittima e sulle indagini vige il massimo riserbo da parte degli investigatori.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AFRICO
ferito anziano
Locride
Reggio Calabria
Rilevanti
tentato omicidio
Vittima
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x