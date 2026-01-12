Catanzaro, Cissè conquista la serie B: per gli allenatori è il giocatore rivelazione – TUTTI I VOTI
Nel sondaggio Italpress otto voti per il giovane talento di proprietà del Verona e già nel giro dell’Under 21 azzurra
ROMA Il Frosinone capolista ha stregato tutti, ma in pochi ci credono fino in fondo. Il tradizionale sondaggio condotto dall’agenzia Italpress con gli allenatori di Serie B, a ridosso della chiusura del girone d’andata, fa emergere questo curioso dato. Se come giocatore rivelazione trionfa nettamente il centrocampista offensivo del Catanzaro (di proprietà del Verona) e dell’Under 21 azzurra, Alphadjo Cissè (8 preferenze, poi 2 a testa per Ghedjemis e Massolin, 1 ciascuna per Adorante, Bortolussi, Cacciamani, Coda, Colombo, Kvernadze, Yeboah e Tronchin), la squadra più sorprendente per 18 tecnici su 20 è il Frosinone di Massimiliano Alvini. Del resto è campione d’inverno, guida la classifica in beata solitudine con 41 punti in 19 giornate, eppure c’è un ma. Il sondaggio Italpress, infatti, dice che soltanto 4 su 18 (Bianco e Chiappella hanno preferito non esprimersi sulle tre promozioni) credono nel ritorno dei ciociari in A. Le squadre che a fine campionato e a fine play-off festeggeranno la promozione, secondo gli allenatori di Serie B saranno Venezia (17 voti), Monza (16) e Palermo (12), mentre, oltre ai 4 che pronosticano il Frosinone, soltanto Mignani crede nelle chance del Modena.
Le domande e le risposte degli allenatori
Queste le tre domande rivolte ai 20 tecnici: 1. Squadra rivelazione del campionato 2. Calciatore rivelazione del campionato 3. Le tre squadre promosse.
RAFFAELE BIANCOLINO (AVELLINO) 1. Frosinone 2. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 3. Frosinone – Monza – Venezia
VINCENZO VIVARINI (BARI) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia ANTONIO CALABRO (CARRARESE) 1. Catanzaro 2. Andrea Adorante (Venezia) 3. Monza – Palermo – Venezia. 3
ALBERTO AQUILANI (CATANZARO) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Venezia
MICHELE MIGNANI (CESENA) 1. Frosinone 2. Alessio Cacciamani (Juve Stabia) 3. Modena – Monza – Venezia
ALESSIO DIONISI (EMPOLI) 1. Frosinone 2. Fares Ghedjemis (Frosinone) 3. Monza – Palermo – Venezia
MASSIMILIANO ALVINI (FROSINONE) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia.
IGNAZIO ABATE (JUVE STABIA) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia
FRANCESCO MODESTO (MANTOVA) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Frosinone – Monza – Venezia
ANDREA SOTTIL (MODENA) 1. Frosinone 2. Yanis Massolin (Modena) 3. Monza – Palermo – Venezia
PAOLO BIANCO (MONZA) 1. Frosinone 2. Leonardo Colombo (Monza) 3.
MATTEO ANDREOLETTI (PADOVA) 1. Frosinone 2. Mattia Bortolussi (Padova) 3. Monza – Palermo – Venezia.
FILIPPO INZAGHI (PALERMO) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia
GIORGIO GORGONE (PESCARA) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia
DAVIDE DIONIGI (REGGIANA) 1. Frosinone 2. Fares Ghedjemis (Frosinone) 3. Monza – Palermo – Venezia
ANGELO GREGUCCI (SAMPDORIA) 1. Frosinone 2. Massimo Coda (Sampodria) 3. Monza – Palermo – Venezia.
ROBERTO DONADONI (SPEZIA) 1. Frosinone 2. Yanis Massolin (Modena) 3. Frosinone – Palermo – Venezia
FABRIZIO CASTORI (SUDTIROL) 1. Avellino 2. Simone Tronchin (Sudtirol) 3. Frosinone – Monza – Venezia
GIOVANNI STROPPA (VENEZIA) 1. Frosinone 2. John Yeboah (Venezia) 3. Monza – Palermo – Venezia
ANDREA CHIAPPELLA (VIRTUS ENTELLA) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro).
