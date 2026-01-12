Catanzaro, Cissè conquista la serie B: per gli allenatori è il giocatore rivelazione – TUTTI I VOTI

il sondaggio

ROMA Il Frosinone capolista ha stregato tutti, ma in pochi ci credono fino in fondo. Il tradizionale sondaggio condotto dall’agenzia Italpress con gli allenatori di Serie B, a ridosso della chiusura del girone d’andata, fa emergere questo curioso dato. Se come giocatore rivelazione trionfa nettamente il centrocampista offensivo del Catanzaro (di proprietà del Verona) e dell’Under 21 azzurra, Alphadjo Cissè (8 preferenze, poi 2 a testa per Ghedjemis e Massolin, 1 ciascuna per Adorante, Bortolussi, Cacciamani, Coda, Colombo, Kvernadze, Yeboah e Tronchin), la squadra più sorprendente per 18 tecnici su 20 è il Frosinone di Massimiliano Alvini. Del resto è campione d’inverno, guida la classifica in beata solitudine con 41 punti in 19 giornate, eppure c’è un ma. Il sondaggio Italpress, infatti, dice che soltanto 4 su 18 (Bianco e Chiappella hanno preferito non esprimersi sulle tre promozioni) credono nel ritorno dei ciociari in A. Le squadre che a fine campionato e a fine play-off festeggeranno la promozione, secondo gli allenatori di Serie B saranno Venezia (17 voti), Monza (16) e Palermo (12), mentre, oltre ai 4 che pronosticano il Frosinone, soltanto Mignani crede nelle chance del Modena.

Le domande e le risposte degli allenatori

Queste le tre domande rivolte ai 20 tecnici: 1. Squadra rivelazione del campionato 2. Calciatore rivelazione del campionato 3. Le tre squadre promosse.

RAFFAELE BIANCOLINO (AVELLINO) 1. Frosinone 2. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 3. Frosinone – Monza – Venezia

VINCENZO VIVARINI (BARI) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia ANTONIO CALABRO (CARRARESE) 1. Catanzaro 2. Andrea Adorante (Venezia) 3. Monza – Palermo – Venezia. 3

ALBERTO AQUILANI (CATANZARO) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Venezia

MICHELE MIGNANI (CESENA) 1. Frosinone 2. Alessio Cacciamani (Juve Stabia) 3. Modena – Monza – Venezia

ALESSIO DIONISI (EMPOLI) 1. Frosinone 2. Fares Ghedjemis (Frosinone) 3. Monza – Palermo – Venezia

MASSIMILIANO ALVINI (FROSINONE) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia.

IGNAZIO ABATE (JUVE STABIA) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia

FRANCESCO MODESTO (MANTOVA) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Frosinone – Monza – Venezia

ANDREA SOTTIL (MODENA) 1. Frosinone 2. Yanis Massolin (Modena) 3. Monza – Palermo – Venezia

PAOLO BIANCO (MONZA) 1. Frosinone 2. Leonardo Colombo (Monza) 3.

MATTEO ANDREOLETTI (PADOVA) 1. Frosinone 2. Mattia Bortolussi (Padova) 3. Monza – Palermo – Venezia.

FILIPPO INZAGHI (PALERMO) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia

GIORGIO GORGONE (PESCARA) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro) 3. Monza – Palermo – Venezia

DAVIDE DIONIGI (REGGIANA) 1. Frosinone 2. Fares Ghedjemis (Frosinone) 3. Monza – Palermo – Venezia

ANGELO GREGUCCI (SAMPDORIA) 1. Frosinone 2. Massimo Coda (Sampodria) 3. Monza – Palermo – Venezia.

ROBERTO DONADONI (SPEZIA) 1. Frosinone 2. Yanis Massolin (Modena) 3. Frosinone – Palermo – Venezia

FABRIZIO CASTORI (SUDTIROL) 1. Avellino 2. Simone Tronchin (Sudtirol) 3. Frosinone – Monza – Venezia

GIOVANNI STROPPA (VENEZIA) 1. Frosinone 2. John Yeboah (Venezia) 3. Monza – Palermo – Venezia

ANDREA CHIAPPELLA (VIRTUS ENTELLA) 1. Frosinone 2. Alphadjo Cissè (Catanzaro).

