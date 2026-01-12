Dal governo via libera al decreto per la riforma del Servizio sanitario nazionale

la riunione

Potenziare il Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo ospedali nazionali di riferimento e più integrazione con il territorio: è stato approvato oggi, in Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci, il disegno di legge delega per la riorganizzazione e il potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e la revisione del modello organizzativo del servizio sanitario nazionale. Lo rende noto il dicastero in una nota. «Con questo provvedimento vogliamo rendere il servizio sanitario nazionale più capace di rispondere ai fabbisogni assistenziali dei cittadini – dichiara il ministro Schillaci -. Per questo interveniamo sui modelli organizzativi con i nuovi ospedali di riferimento nazionale, anche per garantire una maggiore uniformità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e limitare la mobilità sanitaria. Rafforziamo inoltre l’integrazione tra ospedale e territorio e i modelli di presa in carico, in particolare per la non autosufficienza. L’obiettivo è avere un sistema più efficiente e moderno potenziando la tutela della Salute nel rispetto dei principi di equità, continuità assistenziale e umanizzazione delle cure, valorizzando la centralità della persona». Il provvedimento prevede l’adozione di decreti attuativi entro il 31 dicembre 2026.

