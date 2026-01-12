Provinciali Cosenza, il Pd incalza Lamensa: «Tergiversa e intanto nomina la capo gabinetto»

«indire i comizi elettorali»

COSENZA «Il presidente facente funzioni Lamensa sta tergiversando in ordine all’obbligo di indire immediatamente, così per come gli prescrive la legge, i comizi elettori per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Cosenza. Però nel frattempo si nomina la sua capo di gabinetto»: inizia così la nota a firma dei consiglieri provinciali del Pd Giuseppe Ciacco e Gianfranco Tinto e inoltrata alla Provincia e alla Prefettura. «Siamo dinanzi ad una plateale torsione delle regole democratiche, perdurando la quale chiederemo l’intervento del signor Prefetto» attaccano Ciacco e Tinto.

«II Consiglio provinciale di Cosenza – si legge nella nota – è giunto alla sua scadenza naturale data 20 dicembre 2025. La Presidente dell’ Amministrazione provinciale di Cosenza è cessata dalla carica, avendo optato per l’ufficio di Consigliere regionale, in data 4 dicembre 2025. Cosicché gli organi dell’Ente versano, allo stato, per un verso, in una manifesta condizione di prorogatio e, per altro verso, in una condizione di surrogatoria supplenza. Entrambe le condizioni non appartengono, evidentemente, alla fisiologia ordinamentale. Conseguentemente le vocali della grammatica istituzionale imporrebbero il celere avvio del procedimento elettorale».

«Sennonché, a tutt’oggi, si registra la condotta inerziale del Presidente ff. Il che realizza un fragoroso corto circuito incendiario in termini di legalità democratica. Le istituzioni non sono bancomat, con i quali elargire laute prebende agli amichetti o alle amichette di turno. E, allora, in capo al Presdiente ff, il consigliere Giancarlo Lamensa, incombe l’obbligo, giuridicamente cogente, di adottare, immediatamente, nel rigoroso rispetto dei termini de iure condito, il decreto di indizione delle elezioni del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Cosenza e del Consiglio provinciale di Cosenza. Ogni ulteriore indugio integrerebbe un grave inadempimento, generando una intollerabile torsione delle regole, rispetto alla quale è giusto richiamare l’attenzione e la vigilanza dei superiori organi di controllo a tutela della correttezza procedimentale, tratto identitario di ogni ganglio della Pubblica amministrazione. Fumose ipotesi emendative non possono essere, maldestramente, trasformate in comodi escamotage per mantenersi, abusivamente, postazioni di comando. Sapendo, fra l’altro, che la violazione di perentori obblighi di legge, non materializza solo una responsabilità di natura politicа».

Per questo, Ciacco e Tinto chiedono «formalmente, a ogni effetto di legge, al Presidente ff, consigliere Giancarlo Lamensa, di voler indire, nel rigoroso rispetto dei termini attualmente vigenti, i comizi elettorali per le contestuali elezioni del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Cosenza e del Consiglio provinciale di Cosenza».



