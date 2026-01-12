Trentini e Burlò: grazie alla premier e al governo

nuova vita dopo la liberazione

ROMA “Sono qui nella residenza dell’ambasciata italiana a Caracas. Sono libero e desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il Governo, il ministro degli Esteri e il corpo diplomatico che si è attivato e che ha portato a termine la liberazione mia e di Mario. Sono in partenza per l’Italia, non vedo l’ora di riabbracciare la mia famiglia”. Lo ha detto al Tg1 Alberto Trentini, dopo la sua liberazione. Al Tg1 ha parlato anche Mario Burlò: “Sono finalmente libero dopo 14 mesi trascorsi in un carcere venezuelano ingiustamente. Voglio ringraziare il governo, l’ambasciatore, l’arcivescovo e tutte le autorità che hanno portato me e Alberto in libertà. Non vedo l’ora di tornare in Italia e riabbracciare la mia famiglia”. (Agi)

