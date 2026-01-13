Skip to main content

il rientro in italia

Atterrato a Ciampino l’aereo con Trentini e Burlò

Ad accoglierli la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani

Pubblicato il: 13/01/2026 – 9:12
ROMA E’ atterrato a Ciampino l’aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 

