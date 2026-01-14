Cosenza calcio, Salvatore Gualtieri lascia l’incarico di direttore generale

terremoto rossoblù

COSENZA Si conclude dopo appena 5 mesi l’esperienza di Salvatore Gualtieri alla guida dell’area gestionale del Cosenza Calcio. Il dirigente ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore generale, una decisione che, pur non essendo ancora stata ufficializzata dal club, trova conferma in ambienti vicini alla società.

Arrivato con l’obiettivo di rafforzare il dialogo interno e di contribuire a una maggiore coesione tra società, istituzioni e territorio, Gualtieri aveva presentato il progetto Cosenza Identity, pensato per rilanciare il senso di appartenenza e ricucire i rapporti con la piazza, compromessi da tempo. Un percorso ambizioso che, tuttavia, si è progressivamente confrontato con una realtà complessa, caratterizzata da criticità societarie organizzative e da un contesto non semplice sotto il profilo della comunicazione. Da mesi ormai la tifoseria, l’intera provincia e l’amministrazione comunale hanno rotto con la società.

Nel corso dei mesi, il direttore generale aveva cercato di imprimere un metodo improntato alla condivisione e alla programmazione, ma le difficoltà incontrate soprattutto all’interno del club hanno reso il suo cammino tutt’altro che lineare. La scelta di lasciare l’incarico maturerebbe quindi all’interno di una valutazione personale e professionale, nel solco di quanto avvenuto in precedenza anche con altri dirigenti, su tutti l’altro ex Crotone Ursino, chiamati a ricoprire lo stesso ruolo. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato