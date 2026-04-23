Piccinini di Forlì al “Ceravolo” per Catanzaro-Spezia
L’Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 36esima giornata di campionato
ROMA L’Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 36/a giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 25 aprile. Monza – Modena (24/04, ore 19) arbitro: Dionisi di L’Aquila; Avellino – Bari (24/04, ore 21) arbitro: Manganiello di Pinerolo; Catanzaro – Spezia (ore 12.30) arbitro: Piccinini di Forlì; Frosinone – Carrarese arbitro: Rapuano di Rimini; Pescara – Juve Stabia arbitro: Perenzoni di Rovereto; Reggiana – Palermo arbitro: Feliciani di Teramo; Sudtirol – Mantova arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; Entella – Padova arbitro: Massimi di Termoli; Venezia – Empoli (ore 17.15) arbitro: Perri di Roma; Cesena – Sampdoria (ore 19.30) arbitro: Tremolada di Modena.
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