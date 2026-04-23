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Giuseppe Oliva confermato direttore generale di Calabria Verde

«Gestire un Ente regionale di questa importanza è una responsabilità che assumo con rinnovato entusiasmo»

Pubblicato il: 23/04/2026 – 14:38
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Giuseppe Oliva confermato direttore generale di Calabria Verde

CATANZARO «Sono onorato di poter annunciare la mia riconferma come Direttore Generale di Azienda Calabria Verde. Ringrazio di cuore il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, l’Assessore Gianluca Gallo e l’intera Giunta per aver creduto ancora una volta nella mia persona e nel mio operato a seguito della procedura di evidenza pubblica». Pensieri e parole di Giuseppe Oliva, riconfermato direttore generale di Calabria Verde, a seguito della decisione assunta dalla Giunta della Regione Calabria, nella seduta di ieri sera. «Gestire un Ente regionale di questa importanza è una responsabilità che assumo con rinnovato entusiasmo. Tanto è stato fatto ma tanto altro ancora resta da fare per la nostra terra e continuerò a lavorare con dedizione per proteggere e far crescere il cuore verde della nostra Calabria», conclude Oliva. (redazione@corrierecal.it)

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