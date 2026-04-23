Tragedia a Catanzaro, il Gaslini sulla piccola Maria Luce: «Lesioni importanti, ma avrà le migliori cure»

il bollettino medico

CATANZARO «La bimba è stata stabilizzata in modo ottimale dai colleghi di Catanzaro. Le lesioni sono importanti. Il trasferimento in un ospedale pediatrico di terzo livello come il Gaslini è finalizzato a poter dare alla bambina le massime potenzialità di recupero, soprattutto dal punto di vista neurologico». Lo dice il direttore del dipartimento d’Emergenza del pediatrico di Genova, Andrea Moscatelli, parlando con la stampa dopo l’arrivo nel nosocomio della bimba di 6 anni, unica superstite dei tre figli della donna che ieri si è lanciata dal balcone. «E’ sottoposta a monitoraggi neurologici sofisticati, per fare in modo che il suo cervello possa esprimere il massimo potenziale di recupero – ha spiegato il professore -. Speriamo che possa avere ottime possibilità». Sui tempi di recupero, «E’ sciocco fare previsioni – aggiunge Moscatelli -, ma quello che possiamo fare è mantenere condizioni ottimali per farla recuperare. Questo è l’obiettivo che stiamo perseguendo». Il dottore si è recato a Catanzaro con un’infermiera della terapia intensiva per recuperare la piccola: «E’ stata fondamentale la collaborazione con i medici di Catanzaro, così come l’intervento del 31 stormo dell’Aeronautica militare che ci ha consentito il trasporto».

L’assessore alla Sanità della Liguria: «A Catanzaro ottimo lavoro»

Sul posto anche l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò che ha evidenziato come «la Regione Calabria aveva già avviato un rapporto diretto col Gaslini. Poco fa ho sentito il presidente della Regione Occhiuto per aggiornarlo sulla situazione. Hanno fatto un ottimo lavoro a Catanzaro, stabilizzando la bimba in modo ottimale. Ora tocca al Gaslini e non abbiamo dubbi che questo ospedale metterà a disposizione tutte le migliori tecnologie e terapie».

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