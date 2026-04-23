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la guerra in medio oriente

«Pronti a scatenare il caos se gli Usa forzano Hormuz»

Il capo della magistratura iraniana, Mohseni Ejei, minaccia gravi conseguenze

Pubblicato il: 23/04/2026 – 14:58
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«Pronti a scatenare il caos se gli Usa forzano Hormuz»

ROMA Il capo della magistratura iraniana, Mohseni Ejei, ha minacciato gravi conseguenze per gli americani se tenteranno di forzare il passaggio per lo stretto di Hormuz. “Ieri, tre navi sono state messe in ginocchio in questo passaggio strategico. Anche gli americani non osano avvicinarsi allo Stretto di Hormuz, hanno visto cosa è successo ai loro due cosiddetti cacciatorpediniere all’avanguardia, la ‘Murphy’ e la ‘Patterson'”, ha dichiarato a quanto riportano i media iraniani. “La flotta della Guardia Rivoluzionaria, con i suoi motoscafi e i suoi droni, è in agguato dalle grotte marine dell’isola di Farur in attesa delle navi da guerra americane, pronta a scatenare un fuoco di copertura difensivo e a scatenare il caos tra gli invasori”, ha assicurato. (Agi).

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