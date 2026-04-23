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Di Reda allo “Scida” per Crotone-Latina. Mastrodomenico arbitrerà Cavese-Cosenza

Rese note le designazioni arbitrali per l’ultima giornata del campionato di Serie C girone I

Pubblicato il: 23/04/2026 – 13:57
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Di Reda allo “Scida” per Crotone-Latina. Mastrodomenico arbitrerà Cavese-Cosenza

ROMA Rese note le designazioni arbitrali per l’ultima giornata del campionato di Serie C girone I, in programma il prossimo fine settimana. Atalanta U23-Catania: Di Loreto di Terni; Picerno-Sorrento: Nigro di Prato; Benevento-Audace Cerignola: Iacobellis di Pisa; Casertana-Giugliano: Poli di Verona; Cavese-Cosenza: Mastrodomenico di Matera; Crotone-Latina: Di Reda di Molfetta; Foggia-Salernitana: Di Francesco di Ostia Lido; Potenza-Monopoli: Bianchi di Prato; Team Altamura-Casarano: Gemelli di Messina; Trapani-Siracusa: Drigo di Portogruaro. (redazione@corrierecal.it)

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