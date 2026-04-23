Macroscuola, a Catanzaro la finale regionale: studenti progettano il futuro degli spazi urbani

l’iniziativa

CATANZARO Sarà la sede di Ance Calabria, in via Lombardi a Catanzaro, a ospitare domani – venerdì 24 aprile alle ore 10.30 – l’evento conclusivo della selezione regionale del concorso Macroscuola 2025-2026, promosso da Ance Giovani, il gruppo dei giovani imprenditori edili dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili. Un appuntamento che rappresenta non solo una tappa decisiva del percorso competitivo – da cui emergerà la classe che accederà alla finale nazionale – ma anche un momento di confronto concreto tra scuola, territorio e mondo delle professioni, nel segno dell’innovazione e della rigenerazione urbana. A contendersi il pass per la finale nazionale saranno tre istituti scolastici calabresi: l’Istituto Comprensivo “F. Jerace” (classe 3C) di Polistena, l’Istituto Papanice-Alfieri (classe 2B) di Crotone e l’Istituto Omnicomprensivo “L. Lillio” (classi 1, 2 e 3A) di Cirò. Il tema scelto per l’edizione 2025-2026 – “Dove abita il futuro. Riqualificare spazi pubblici per studenti e giovani” – chiama gli studenti a misurarsi con una sfida attuale e strategica: immaginare il recupero di edifici pubblici abbandonati o sottoutilizzati, trasformandoli in spazi moderni destinati alla residenza studentesca, al co-living o al co-working. Un approccio progettuale che non si limita alla dimensione tecnica, ma punta a sviluppare soluzioni innovative, sostenibili e inclusive, capaci di rispondere ai bisogni reali delle nuove generazioni e di migliorare la qualità della vita nei contesti urbani. Il concorso, rivolto alle scuole secondarie di primo grado, si inserisce in un percorso educativo consolidato, attraverso il quale Ance Giovani promuove la cultura della progettazione e della rigenerazione urbana, stimolando nei più giovani una maggiore consapevolezza del rapporto tra ambiente, architettura e comunità. I progetti presentati dagli studenti – elaborati attraverso tavole tecniche, relazioni descrittive e video di presentazione – saranno valutati sulla base di criteri che spaziano dall’originalità alla realizzabilità, dalla qualità degli elaborati alla capacità di integrare sostenibilità e innovazione. La classe vincitrice della selezione regionale rappresenterà la Calabria alla finale nazionale in programma a Roma nel mese di maggio, dove si confronterà con le migliori proposte provenienti da tutta Italia. L’iniziativa conferma così il valore di un modello formativo che mette al centro il protagonismo degli studenti, chiamati non solo a immaginare il futuro, ma a progettare concretamente spazi e soluzioni per migliorarlo.

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