Catanzaro, gran finale di “Domenica d’Incanto” con “Il bimbo parlante”

in cartellone

CATANZARO Si chiude nel segno della continuità artistica e del rapporto con il pubblico il cartellone del Teatro Comunale, nel centro del centro storico di Catanzaro, che celebra i vent’anni di attività della compagnia Teatro Incanto con la “Domenica d’Incanto”. Un percorso fatto di passione, ricerca e attenzione costante alla qualità delle proposte, guidato dal direttore artistico Francesco Passafaro, che torna sul palco con una nuova produzione capace di coniugare leggerezza e riflessione. L’appuntamento conclusivo è domenica 26 aprile alle 18.30 con “Il bimbo parlante”, una commedia che guarda al futuro per raccontare il presente. Ambientata in un ipotetico 2060, tra tecnologie avanzate e case sempre più intelligenti, la storia mette in scena un paradosso quanto mai attuale: mentre tutto evolve e si trasforma, restano immutate le difficoltà nei rapporti familiari, in particolare tra genitori e figli. Discussioni, incomprensioni, silenzi e parole non dette attraversano la vita dei protagonisti, offrendo uno spaccato riconoscibile e universale. Perché, al di là del contesto futuristico, il cuore del racconto resta profondamente umano: le relazioni, le emozioni, la fatica – e al tempo stesso la necessità – di comunicare. La tecnologia può cambiare molte cose, ma non sostituire l’ascolto e la comprensione reciproca. È da qui che prende forma il percorso dei personaggi, chiamati a scegliere se restare intrappolati nei propri schemi o provare davvero a cambiare. Con il consueto stile del Teatro Incanto, fatto di ritmo, ironia e momenti di autentica comicità, “Il bimbo parlante” accompagna il pubblico in una narrazione che diverte e invita alla riflessione, confermando il legame costruito negli anni con gli spettatori. Ma il sipario non si chiude. Il Teatro Comunale resta con le porte spalancate pronto ad accogliere con entusiasmo e affetto il suo pubblico e quanti vorranno godere di “due ore fuori dal mondo”: è già iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi del cartellone Teatro Kids, pensato per far vivere alle famiglie momenti di condivisione, emozione e bellezza: “Il Re Leone”, in programma il 16 maggio, con replica già prevista il giorno successivo – domenica 17 maggio – per rispondere alla grande richiesta. Una stagione nata proprio con questo obiettivo: far incontrare grandi e piccoli a teatro, per vivere insieme storie magiche e meravigliose, grazie alla forza delle scene, alla cura dei costumi, alle musiche coinvolgenti e all’energia della compagnia Teatro Incanto. Il Cinema Teatro Comunale si conferma uno spazio in cui famiglie intere si ritrovano, si emozionano e diventano parte viva dello spettacolo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato