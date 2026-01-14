La nota del Cosenza calcio sull’addio del dg Gualtieri: «Naturale scadenza del contratto»

l’ufficialità

COSENZA Dopo l’indiscrezione nelle scorse ore sulle dimissioni di Salvatore Gualtieri, è arrivata l’ufficialità: il Cosenza calcio ha pubblicato un comunicato in cui annuncia la conclusione del rapporto con il direttore generale. La società parla di «naturale scadenza del contratto», fissata al 31 dicembre 2025, ringraziando il dirigente per il lavoro svolto e augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.

Tuttavia, le parole del club non sembrano chiarire del tutto le ragioni della separazione, lasciando più di una perplessità. L’esperienza di Gualtieri alla guida dell’area gestionale del Cosenza si è infatti conclusa dopo appena cinque mesi, un tempo breve per qualsiasi progetto di rilancio organizzativo. Arrivato con l’obiettivo di rafforzare il dialogo interno e ricucire i rapporti con la tifoseria, le istituzioni e il territorio attraverso il progetto “Cosenza Identity”, il dirigente si è trovato di fronte a una realtà complessa, fatta di criticità interne e comunicative che ne hanno reso difficile l’azione.

Da mesi ormai, la distanza tra società, tifosi e amministrazione comunale aveva messo in evidenza una frattura difficile da sanare. Gualtieri aveva cercato di imprimere un metodo basato sulla condivisione e sulla programmazione, ma gli ostacoli incontrati nel club sembrano aver inciso sulla decisione di interrompere il percorso. Il comunicato del Cosenza, pur ufficializzando l’addio, non chiarisce quindi se si tratti di una vera e propria conclusione consensuale o di una separazione anticipata rispetto agli obiettivi iniziali. (redazione@corrierecal.it)

