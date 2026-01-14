Sorical: 4,8 milioni per Reggio Calabria dal Piano Siccità nazionale. Ecco gli interventi

Emergenza idrica

REGGIO CALABRIA Sorical gestore del servizio idrico integrato, è stata individuata dal Commissario Straordinario Nazionale per la scarsità idrica come soggetto attuatore di interventi urgenti previsti dal Decreto Commissariale n. 45 del 31 dicembre 2025, in attuazione dell’articolo 1, commi 608 e 609, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il provvedimento rientra nel Piano Siccità elaborato dalla Cabina di Regia nazionale per la crisi idrica e prevede investimenti complessivi per 36,4 milioni di euro, destinati a interventi immediati per fronteggiare le criticità idriche in diverse regioni italiane, tra cui la Calabria. Per la Calabria, Sorical è incaricata di realizzare opere strategiche per mitigare la crisi idrica nell’area di Reggio Calabria, con un finanziamento pari a 4,79 milioni di euro, articolato in interventi mirati quali:

Realizzazione bypass adduttrice Pozzi Anguilla a Laureana di Borrello, interrotta a causa di frana (circa 500 metri);

a Laureana di Borrello, interrotta a causa di frana (circa 500 metri); Revamping cabina MT/bt e pozzi esistenti , con fornitura di quadri elettrici e gruppi sommersi;

, con fornitura di quadri elettrici e gruppi sommersi; Raddoppio condotta DN300 (750 metri) dai pozzi Calopinace al serbatoio Trabocchetto per potenziamento di 40 l/sec;

(750 metri) dai pozzi Calopinace al serbatoio Trabocchetto per potenziamento di 40 l/sec; Nuovi pozzi emergenziali e opere elettromeccaniche, con condotta premente DN250 (2,75 km) per adduzione verso l’impianto di sollevamento di S. Vito di Seminara, a servizio della città di Palmi.

Gli interventi saranno realizzati in deroga alle procedure ordinarie, nel rispetto della normativa antimafia e dei vincoli europei, per garantire tempistiche accelerate e massima efficacia. Il Commissario straordinario, dott. Nicola Dell’Acqua, ha sottolineato che «queste opere rispondono a criteri di urgenza, cantierabilità e sostenibilità, per ridurre il rischio di interruzioni del servizio idrico e rafforzare la resilienza del sistema».



Cataldo Calabretta, Amministratore Unico di Sorical, ha dichiarato: «Sorical è in prima linea nella gestione dell’emergenza siccità. Il nostro impegno è garantire continuità e qualità del servizio idrico, intervenendo con rapidità e competenza su infrastrutture strategiche. Questi interventi rappresentano una risposta concreta alle criticità che hanno colpito il territorio e confermano il ruolo centrale di Sorical nella tutela di una risorsa vita

