Statale 106, il M5S interroga Salvini sul tratto intermedio Rossano-Crotone

il “nodo” infrastrutture

ROMA “Vorremmo capire l’attuale stato della progettazione e della programmazione riguardante il tratto intermedio della strada statale 106 Jonica, quello compreso tra Rossano e Crotone, che al momento non pare incluso in un quadro unitario di nuova costruzione né risulta oggetto di una pianificazione organica e coerente”. Lo affermano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico, Vittoria Baldino e Riccardo Tucci. “Come tutti sanno – dicono gli esponenti pentastellati – la 106 rappresenta una delle principali infrastrutture viarie del Mezzogiorno: costituisce l’asse strategico di collegamento lungo la fascia ionica calabrese ed è caratterizzata storicamente da gravi criticità strutturali e da un elevato tasso di incidentalità poiché in larga parte non conforme agli standard di sicurezza previsti per le arterie di rango nazionale. In questo contesto, il tratto intermedio, che attraversa numerosi comuni della ionica cosentina e crotonese, non sembra al momento interessato da interventi necessari nonostante la pericolosità e obsolescenza del tracciato così come segnalato in più circostanze da amministrazioni locali, rappresentanze territoriali e cittadini. Sarebbe da considerarsi miope, infatti, una politica di interventi infrastrutturali frammentari col risultato di avere tratti moderni capaci di salvaguardare sicurezza e favorire sviluppo alternati a lunghi segmenti privi di adeguamento e di una visione complessiva. Ecco perché – concludono Anna Laura Orrico, Vittoria Baldino e Riccardo Tucci – abbiamo deciso di approfondire la questione presentando una interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Salvini per chiedere se c’è un’idea di progettazione sul tratto intermedio della 106 e se vi siano risorse finanziarie già disponibili o programmabili in tal senso. Ed in caso: quali sono i tempi stimati per l’eventuale avvio delle fasi di studio, progettazione e realizzazione degli interventi auspicati?”.

