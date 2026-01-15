Addio ad Antonio Rugiero, sindaco di Cosenza dall’80 all’82

politica in lutto

COSENZA “Questa mattina Cosenza si è risvegliata con una triste notizia. La nostra comunità perde una figura importante per la storia della città. La morte dell’amico Antonio Rugiero, Sindaco di Cosenza dall’80 all’82, ci addolora profondamente e ci riempie l’animo di mestizia”. Lo ha affermato il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Antonio Rugiero che ha guidato la città negli anni ’80, ricoprendo in precedenza anche l’incarico di assessore e più volte quello di consigliere comunale. “Ad Antonio Rugiero – ha sottolineato inoltre Franz Caruso – mi legavano rapporti di affetto e di amicizia personale e, contemporaneamente, la comune militanza nel Partito socialista di cui fu segretario provinciale ed esponente di spicco. La sua scomparsa ci addolora e, in un caso come questo, sono tanti i ricordi che affiorano e che evocano la storia di un partito prestigioso e di un tempo della politica che ormai fa parte di un passato che forse siamo in tanti a rimpiangere. Antonio Rugiero fu amministratore attento ed incisivo della nostra città. Un uomo del fare, ma anche una mente illuminata che, di fronte ad ogni ostacolo, era capace di ragionamenti intelligenti, raffinati e costruttivi, non disgiunti da una passione che aveva messo ad esclusivo servizio della comunità”. Franz Caruso ha indirizzato a tutti i familiari i sentimenti più affettuosi del suo più profondo cordoglio, insieme a quelli dell’intera Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi.

Il cordoglio di Rende

“Con Antonio Rugiero se ne va un pezzo importante della storia politica del socialismo riformista calabrese e non solo”, scrive a sua volta il sindaco di Rende, Sandro Principe, a nome dell’amministrazione comunale rendese. “Nel momento del cordoglio – prosegue Principe – i ricordi affollano la mente e quelli che mi risveglia sono importanti e struggenti allo stesso tempo. Nel 1980 lui divenne sindaco di Cosenza in un contesto politico e partitico difficile Psi. Nello stesso anno io divenni sindaco di Rende. Furono anni straordinari, duri e impegnativi, che abbiamo affrontato con una grande passione politica. Antonio è stato anche un dirigente politico impegnato, socialista autonomista e ha svolto le sue funzioni con grande impegno. Ricordo di essere stato un sostenitore della sua elezione a segretario provinciale del vecchio e glorioso Partito Socialista Italiano. In questo momento, i ricordi sono tanti e sono legati da che hanno contraddistinto i nostri rapporti. Esprimo a nome mio e di tutta la città di Rende il cordoglio più affettuoso per questo uomo che ha segnato la vita democratica delle nostre comunità e porgo alla famiglia le condoglianze più affettuose”.

