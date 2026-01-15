Skip to main content

Ayroldi di Molfetta arbitrerà Venezia-Catanzaro

Resi noti i direttori di gara della 20esima giornata del campionato di serie B

Pubblicato il: 15/01/2026 – 13:52
ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della 20esima giornata del campionato di serie B in programma nel prossimo fine settimana.  Sampdoria – Entella (16/01, ore 20.30) arbitro: Sacchi di Macerata; 17/01 – Ore 15  Avellino – Carrarese arbitro: Zanotti di Rimini; Empoli – Sudtirol arbitro: Bonacina di Bergamo; Monza – Frosinone arbitro: Rapuano di Rimini; Padova – Mantova arbitro: Calzavara di Varese; Venezia – Catanzaro arbitro: Ayroldi di Molfetta; Reggiana – Cesena (ore 17.15) arbitro: Galipò di Firenze; Bari – Juve Stabia (ore 19.30) arbitro: Di Marco di Ciampino; Pescara – Modena (18/01, ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo; Palermo – Spezia (18/01, ore 17.15) arbitro: Massimi di Termoli.

