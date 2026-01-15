Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:05
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La decisione

Cosenza, esercizio abusivo della professione odontoiatra: quattro assolti

Fatti accaduti a Rende dal maggio 2017 al giugno 2019

Pubblicato il: 15/01/2026 – 16:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza, esercizio abusivo della professione odontoiatra: quattro assolti

COSENZA Il giudice monocratico del tribunale di Cosenza (Guglielmini) ha assolto un dentista C.C., due odontotecnici F.A e D.G.A e un’igienista dentale T.C. I quattro erano stati tratti a giudizio per esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

L’indagine

In particolare, il medico dentista C.C nella sua qualità di odontoiatria e titolare dell studio odontoiatrico veniva incolpato di aver messo a disposizioni degli altri professionisti i locali del predetto studio nonché le relative attrezzature consentendo loro di effettuare sul cavo orale di una paziente T.R. numerose prestazioni odontoiatriche. Fatti accaduti in Rende dal maggio 2017 al giugno 2019. Il Pubblico ministero aveva chiesto la condanna per il dentista, l’odontotecnico D.G.A e per l’igienista dentale, mentre per l’odontotecnico A.F aveva chiesto l’assoluzione. Gli imputati difesi dagli avvocati Emilio ed Edoardo Greco, Amelia Ferrari e Franceschina Bufano hanno dimostrato, dopo una lunga istruttoria dibattimentale conclusa con un’articolata discussione, l’estraneità dei loro assistiti in ordine ai fatti che venivano addebitati. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
esercizio abusivo della professione odontoiatra
Importanti
odontoiatra abusivo
quattro assolti cosenza
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x