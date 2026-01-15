Cosenza, esercizio abusivo della professione odontoiatra: quattro assolti

La decisione

COSENZA Il giudice monocratico del tribunale di Cosenza (Guglielmini) ha assolto un dentista C.C., due odontotecnici F.A e D.G.A e un’igienista dentale T.C. I quattro erano stati tratti a giudizio per esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

L’indagine

In particolare, il medico dentista C.C nella sua qualità di odontoiatria e titolare dell studio odontoiatrico veniva incolpato di aver messo a disposizioni degli altri professionisti i locali del predetto studio nonché le relative attrezzature consentendo loro di effettuare sul cavo orale di una paziente T.R. numerose prestazioni odontoiatriche. Fatti accaduti in Rende dal maggio 2017 al giugno 2019. Il Pubblico ministero aveva chiesto la condanna per il dentista, l’odontotecnico D.G.A e per l’igienista dentale, mentre per l’odontotecnico A.F aveva chiesto l’assoluzione. Gli imputati difesi dagli avvocati Emilio ed Edoardo Greco, Amelia Ferrari e Franceschina Bufano hanno dimostrato, dopo una lunga istruttoria dibattimentale conclusa con un’articolata discussione, l’estraneità dei loro assistiti in ordine ai fatti che venivano addebitati. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato