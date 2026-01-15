Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:41
l’incontro

Cosenza, il Comitato di Quartiere a Palazzo dei Bruzi: focus su Via Panebianco e zone limitrofe

Proposta al sindaco Caruso una campagna di sensibilizzazione nelle scuole e tra commercianti e condomìni sulle situazioni di degrado, disagio e inefficienze varie

Pubblicato il: 15/01/2026 – 16:20
COSENZA Nella giornata di ieri Comitato di Quartiere ha compiuto un passo importante incontrando il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, insieme alla vice sindaca Maria Locanto e alla consigliera Antonietta Cozza, per discutere le necessità e il futuro di Via Panebianco.
Per il Comitato erano presenti Davide Bruno, Claudio Morelli, Alessandro Grandinetti, Angela Carbone, Fabio Bozzo, Carmine Enzo Paolo e Pierpaolo Carè.
Il portavoce Alessandro Grandinetti, dopo aver portato i saluti della presidente Loredana Pellegrini, ha illustrato i progetti e le iniziative che il Comitato intende portare avanti sul territorio. Numerosi interventi hanno evidenziato situazioni di degrado, disagio e inefficienze, ma sono emerse anche proposte concrete per il rilancio del quartiere, con particolare attenzione a Via Padre Giglio, Via Lazio e all’area di Città dei Ragazzi.
Il Comitato ha annunciato l’avvio di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, con gli amministratori di condominio e i commercianti, nella convinzione che solo la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa garantire risultati duraturi.
L’incontro si è svolto in un clima costruttivo e cordiale. Dall’amministrazione comunale è emersa una reale apertura all’ascolto e la volontà di affrontare insieme le criticità: dal decoro urbano alla sicurezza, fino alla valorizzazione delle aree verdi. Il Comitato spera che molte di queste problematiche possano finalmente trovare soluzione.

