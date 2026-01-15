Dissesto al Comune di Sellia, il 22 aprile udienza di merito al Tar

la causa

CATANZARO Il Comune di Sellia ha dichiarato il dissesto finanziario: contro la delibera di dissesto ha proposto ricorso al Tar Catanzaro con domanda di sospensione l’ex sindaco. Si è costituito nell’interesse del Comune di Sellia l’avvocato Francesco Pitaro che – si legge in una nota – ha chiesto il rigetto del ricorso e della domanda di sospensione. Più precisamente, nel proprio atto difensivo- prosegue la nota – «l’avvocato Francesco Pitaro ha dedotto il difetto di giurisdizione, il difetto di interesse ad agire del ricorrente, nonché la totale infondatezza del ricorso. Ed invero, a fronte dell’enorme esposizione debitoria accertata, di oltre 600 mila euro in un borgo che conta poco più di 450 abitanti, si legge nell’atto difensivo dell’avvocato Pitaro, il Comune, incapace di rendere i servizi essenziali e di far fronte all’enorme buco, ha dovuto adottare, ai sensi dell’art 244 d.lgs, 267/2000, la delibera di dissesto. All’udienza del 14 gennaio 26, a seguito della rinuncia del ricorrente alla domanda cautelare, il Tar ha rinviato la causa al merito all’udienza del 22 aprile 2026».

