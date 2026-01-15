Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:11
la tragedia

Scontro frontale sulla SS18, una vittima a Lamezia Terme

Il sinistro nei pressi della Marinella. Sul posto il 118, i carabinieri e il personale Anas

Pubblicato il: 15/01/2026 – 22:58
LAMEZIA TERME Grave incidente sulla SS18, nei pressi della Marinella. Uno scontro frontale tra due auto ha provocato la morte di uno dei conducenti, deceduto sul colpo. Sul posto il 118, i carabinieri e il personale Anas. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

