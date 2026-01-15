Welfare, Straface convoca tutti i Comuni d’ambito

politiche sociali

CATANZARO “Rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone, migliorare l’efficacia dei servizi, rendere più consapevole e orientata ai risultati la programmazione sociale. È da questa necessità, concreta e non più rinviabile, che prende forma il ciclo di incontri operativi avviato dalla Regione con tutti i comuni afferenti agli Ambiti territoriali sociali”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Abbiamo il dovere di fermarci, analizzare e scegliere – afferma l’assessore alle Politiche sociali e Welfare, Pasqualina Straface – con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone. Questo significa rendere più efficaci i servizi, valorizzare le risorse disponibili e costruire una programmazione più integrata, consapevole e orientata ai risultati”. “Gli incontri – si aggiunge nella nota – si svolgeranno nella sede della Cittadella regionale e coinvolgeranno, secondo un calendario articolato, tutti gli Ambiti territoriali sociali della Calabria. Martedì 21 gennaio, alle ore 10.30, nella sala verde, sono convocati gli Ambiti territoriali sociali della provincia di Cosenza, con i Comuni capofila Cosenza, Acri, Amantea, Cariati, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Montalto Uffugo, Paola, Praia a Mare, Rende, Rogliano, San Marco Argentano, Trebisacce e San Giovanni in Fiore. Alle 15, poi, sempre nella sala verde, l’incontro è dedicato agli Ambiti della provincia di Reggio Calabria, con i Comuni capofila Reggio Calabria, Caulonia, Locri, Melito Porto Salvo, Polistena, Rosarno, Taurianova e Villa San Giovanni. Giovedì 23 gennaio, alle 10.30, nella sala oro, sarà la volta dei comuni d’ambito delle province di Crotone e Vibo Valentia (Crotone, Vibo Valentia, Cirò Marina, Mesoraca, Serra San Bruno e Spilinga), mentre alle 14.30, nella sala verde, gli incontri si chiuderanno con i comuni della provincia della città capoluogo (Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli). In questo quadro, l’assessore Straface ha chiesto espressamente ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali di estendere l’invito alla partecipazione agli incontri a tutti gli enti locali afferenti ai rispettivi Ambiti, al fine di garantire un coinvolgimento pieno e rappresentativo dell’intero sistema territoriale. Il percorso di confronto è finalizzato all’analisi della situazione attuale del sistema regionale dei servizi sociali, con particolare riferimento alla gestione associata degli interventi, alla qualità della programmazione, al monitoraggio delle azioni ed alla rendicontazione delle risorse destinate alle politiche sociali”. “Il ruolo degli Ambiti territoriali sociali – dice ancora l’assessore Straface – è centrale. È su questo livello che si gioca la capacità del welfare di essere davvero vicino alle persone, di integrare servizi e competenze, di trasformare le risorse in risposte concrete. La Regione intende accompagnare questo processo con ascolto, metodo e responsabilità condivisa”. “I Comuni capofila – prosegue il comunicato – sono invitati a garantire la più ampia e qualificata partecipazione degli enti locali afferenti ai rispettivi Ambiti affinché il confronto avviato possa tradursi in un rafforzamento reale della governance territoriale e in modelli di welfare più efficaci, inclusivi e sostenibili”.

