Addio all’allenatore Luigi Prisco, maestro del calcio cosentino

la scomparsa

COSENZA Cosenza perde una delle sue anime sportive più autentiche. Nei giorni scorsi si è spento Luigi Prisco, ex calciatore e storico allenatore dei settori giovanili cosentini, figura centrale nella crescita di intere generazioni di giovani calciatori.

Prisco ha rappresentato molto più di un semplice tecnico. Negli anni Ottanta ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile del Cosenza Calcio e di vice allenatore della prima squadra, lasciando un’impronta profonda grazie alla sua competenza, al suo carisma e a un modo di intendere il calcio fatto di passione, disciplina e valori umani. Sotto la sua guida sono cresciuti numerosi talenti locali, ma soprattutto persone, prima ancora che atleti.

Il Cosenza calcio ha voluto ricordarlo con un messaggio, sottolineando come Luigi Prisco sia stato non solo un uomo di sport apprezzato e conosciuto, ma anche un vero maestro di vita. Parole altrettanto intense sono arrivate dal mondo Marca, che ha salutato Prisco come una figura storica, una guida silenziosa e una presenza autentica. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato