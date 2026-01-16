Skip to main content

la tragedia

Incidente sulla Statale 107 a Zumpano, 33enne muore dopo giorni di ricovero

Non ce l’ha fatta Daniele Tarsitano, originario di Pietrafitta. L’impatto era avvenuto sulla Silana-Crotonese

Pubblicato il: 16/01/2026 – 11:46
COSENZA Un giovane di 33 anni è deceduto nell’ospedale di Cosenza a seguito di un incidente stradale in cui è stato coinvolto nei giorni scorsi. Daniele Tarsitano, originario di Pietrafitta, era stato coinvolto in un sinistro avvenuto sulla statale 107 Silana-Crotonese nei pressi di Zumpano. Dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere. Dolore e sgomento in città e provincia per l’ennesima vittima della strada.

