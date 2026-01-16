Morte del docente calabrese sulla statale 275: indagato l’uomo alla guida della Maserati

il tragico incidente

CORIGLIANO ROSSANO È stato iscritto nel registro degli indagati il conducente coinvolto nel drammatico incidente che ha tolto la vita a Giuseppe Turano, 47 anni, docente di origini coriglianesi, avvenuto nella serata di venerdì 9 gennaio lungo la statale 275, nel territorio di Alessano, in provincia di Lecce.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Lecce, punta a fare luce sulla dinamica dello scontro tra due vetture. Al centro delle verifiche c’è la Maserati guidata da un uomo di 34 anni, risultato positivo all’alcoltest con un tasso superiore ai limiti consentiti. Per questo motivo, il giovane è indagato con l’ipotesi di omicidio stradale aggravato.

Tra i punti chiave dell’inchiesta figura anche la velocità con cui procedeva la Maserati. Secondo le prime ricostruzioni e le verifiche tecniche in corso, l’auto potrebbe aver viaggiato a un’andatura estremamente sostenuta al momento dell’impatto. L’urto, violentissimo e consumato in pochi istanti, ha provocato il ribaltamento di uno dei mezzi e il trascinamento dell’altro per decine di metri sull’asfalto, senza lasciare scampo a Turano.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Corigliano-Rossano, alla quale il docente era legato per origini familiari. Turano insegnava matematica in un istituto superiore di Specchia ed era descritto da colleghi e studenti come una persona stimata e molto apprezzata.

Venerdì sera stava rientrando a casa per raggiungere la famiglia quando, durante una manovra di svolta, si è verificato lo scontro fatale con la Maserati. La Procura prosegue nelle indagini per accertare tutte le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

