Vocali e registrazioni in Comune, Murone alza il tiro: «Tentano di condizionarmi, ma non mi faccio intimidire»

l’intervista del corriere della calabria

LAMEZIA TERME «La vicenda del vocale circolato in chat è di una gravità inaudita, incide direttamente sul rapporto di fiducia e dimostra, evidentemente, la mancata comprensione dell’importanza di ricoprire un ruolo di pubblico amministratore a Lamezia. Ma la registrazione di un frammento di colloquio, senza entrare nel merito del contenuto, dimostra la pericolosità di alcuni comportamenti».

È durissimo l’intervento del sindaco di Lamezia, Mario Murone, commentando la diffusione di un audio WhatsApp e di una registrazione negli uffici comunali. Episodi che hanno aperto un fronte politico e istituzionale che va ben oltre il contenuto del vocale in sé. L’ultimo in ordine di tempo è un episodio che ha alimentato polemiche, sospetti e ricostruzioni, imponendo una presa di posizione netta da parte dell’amministrazione comunale. «È di tutta evidenza che ci siano persone che girano per gli uffici comunali registrando ciò che accade: non si può estrapolare una singola frase da un discorso complesso. Qui c’è qualcuno che registra sistematicamente», ha spiegato chiaramente il primo cittadino al Corriere della Calabria, parlando apertamente di una vicenda «di gravità inaudita», denunciando un clima di disinformazione e il tentativo di delegittimare l’azione amministrativa in corso.

«Chi ha interessi? Gruppi di potere?»

Il vero punto è un altro per il sindaco Murone: «Chi ha interesse, oggi, a far emergere questi audio? Se è vero che la registrazione risale a ottobre, o anche a prima, qualcuno dovrebbe spiegare perché sia stata tirata fuori proprio ieri». E qualche spiegazione Murone ha provato anche a darsela. «È evidente che l’attività amministrativa che stiamo conducendo in questi giorni dà fastidio a qualcuno. Ho parlato di gruppi di potere? Comincio a credere che sia così: gruppi che hanno legami con la gestione amministrativa del Comune e che vogliono condizionare il sindaco. Io rispondo solo ai cittadini e non mi faccio intimidire da nessuno. Anzi, che vengano fuori tutte le registrazioni, così i cittadini potranno valutare la serietà e la trasparenza di questa amministrazione».

«Ciò che stiamo facendo dà fastidio»

Parole dure quelle del primo cittadino scagliate con precisione nei confronti di chi, evidentemente, prova a “difendere” un sistema che è stato in qualche modo “rotto” dopo la sua elezione. «Mario Murone non rientra nelle logiche di una certa politica e di una certa classe imprenditoriale che hanno governato Lamezia negli ultimi decenni», afferma ancora il primo cittadino. «È evidente che ciò che stiamo facendo dà fastidio, ricordo solo l’apertura del Palazzetto dello sport dopo appena sei mesi: un risultato straordinario. Come si cerca di sminuirlo? Infangando il sindaco». «E lo stesso vale per il lavoro che stiamo svolgendo sulla riorganizzazione dell’amministrazione comunale. Qualcuno ha paura che questo incida sul modo in cui hanno gestito il Comune in passato. Ma non glielo permetteremo. Andremo avanti fino alla fine. Individueremo chi ha messo in atto questa attività deprecabile, ma soprattutto continueremo a lavorare perché è ciò che ci hanno chiesto i cittadini».

Sul nuovo assessore al Bilancio. «Scelta ragionata con FDI e Wanda Ferro»

Oggi è stato convocato il Consiglio comunale, con in primo piano la surroga del consigliere Gianpaolo Bevilacqua. Al suo posto Carmelina Isa Muraca. E poi c’è il nodo da sciogliere legato alla nomina del nuovo assessore al Bilancio in sostituzione della dimissionaria Giulia Bifano. Da giorni si rincorrono voci – tutte smentite – ma anche in questo caso si è parlato di contrasti con FDI e l’onorevole Wanda Ferro. «Leggere sulla stampa affermazioni false, come l’indicazione di professionisti che avrebbero ricevuto un “no” dall’onorevole Ferro fa male perché non c’è nulla di più falso: io non ho proposto nessuno e l’onorevole Ferro non ha mai respinto alcuna mia proposta. Anche questo contribuisce al clima che si sta creando a Lamezia. E allora mi chiedo, ancora una volta: a chi giova tutto questo? Lo chiedo ai cittadini, perché oggi non siamo di fronte a un problema di informazione, ma di disinformazione, alla quale dobbiamo porre un argine concreto, deciso e definitivo». Sulla scelta «stiamo ragionando – come ha detto anche l’onorevole Ferro – cercando di individuare una persona in grado di ricoprire un ruolo così delicato. Lo stiamo facendo con serenità e in piena continuità di rapporti». (g.curcio@corrierecal.it)

