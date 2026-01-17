Piantedosi promette: «Dl sicurezza entro gennaio»

l’annuncio

ROMA Entro fine gennaio sarà pronto il nuovo decreto sicurezza del governo, che quindi approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri. A dettare i tempi è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Intanto prosegue il fuoco di fila delle opposizioni, che già da giorni indicano proprio il fronte sicurezza tra i “fallimenti” dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. In attesa di capire se nel nuovo pacchetto di norme – che potrebbero essere inserite già nell’odg del Cdm della prossima settimana – ci saranno solo le misure annunciate dalla premier alla conferenza stampa di inizio anno, ovvero quelle sulla ulteriore stretta alle armi da taglio per i minorenni, o se si tratterà di un provvedimento più articolato con al centro misure come l’istituzione di zone a vigilanza rafforzata e contro le ‘baby gang’, Piantedosi spiega che il nuovo pacchetto “è frutto del lavoro delle ultime settimane e degli ultimi mesi dei tecnici del Viminale che fa tesoro un po’ delle esperienze degli ultimi tempi: è a un buono stato di maturazione, ci sarà una concertazione a Palazzo Chigi tra i ministeri interessati, dopo di che giungerà, io credo presumibilmente entro la fine del mese, in Consiglio dei ministri per essere approvato”. Da capire, anche, se il governo procederà, come da indiscrezioni degli ultimi giorni, attraverso due distinti provvedimenti (un decreto e un ddl). A spingere per un’accelerazione e’ la Lega, secondo la quale “il pacchetto sicurezza è urgente” ed è quindi “necessario venga approvato al piu’ presto”.