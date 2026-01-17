Skip to main content

la posizione sulla riforma

Referendum giustizia, il sì di Minniti: «Rompe il potere delle correnti»

L’ex ministro dell’Interno a Il Foglio: «Rende l’Italia più moderna»

ROMA «Voto sì. La riforma della giustizia rende l’Italia più moderna e rompe il potere delle correnti». In una intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio, l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti ha preso una posizione netta a favore della riforma della giustizia, confermando il suo voto favorevole al referendum sulla separazione delle carriere. Secondo Minniti la riforma non mirerebbe a sottomettere la magistratura, ma contribuirebbe rafforzare la certezza della pena e, quindi, la sicurezza del Paese. Un passaggio cruciale riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, dove Minniti promuove l’introduzione del sorteggio, ritenendolo uno strumento utile per indebolire le correnti.

