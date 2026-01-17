Rende, il Pd chiude il commissariamento: Ettore Morelli eletto segretario cittadino

la svolta

RENDE Si è svolto all’Hotel President il congresso cittadino del Partito Democratico, che ha segnato la fine della fase di commissariamento durata oltre due anni ed eletto alla segreteria cittadina il giovane avvocato Ettore Morelli. (NE ABBIAMO SCRITTO QUI) Un passaggio politico rilevante che apre una nuova fase per il PD a livello locale. Il congresso si è svolto in un clima di unità e partecipazione, confermando la volontà condivisa di rilanciare il ruolo del Partito Democratico nella vita politica e amministrativa della città. Ai lavori hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali e politici del territorio, tra cui la presidente regionale del PD Maria Locanto, il segretario di Attiva Rende Mimmo Talarico, la vicepresidente della Federazione Riformista Emanuela Puntillo, il consigliere comunale Clelio Gelsomino e il sindaco di Acri Pino Capalbo. Presente anche Lorenzo Principe di Innova Rende.

Hanno partecipato al voto 103 iscritti su 146, con la presentazione di un’unica mozione, a conferma del carattere unitario del congresso. Il ruolo di garante è stato svolto da Bruno Maiolo, componente della direzione regionale del partito. Nel suo intervento di insediamento, il neo segretario Ettore Morelli ha ringraziato gli iscritti per la fiducia accordata, sottolineando come il congresso rappresenti un punto di ripartenza dopo una fase complessa per il partito. Morelli ha richiamato la necessità di rafforzare l’identità politica del PD, rilanciandone la funzione di forza centrale del centrosinistra e di riferimento per le istanze sociali e civiche del territorio. Tra le priorità indicate, la costruzione di un Partito Democratico aperto, inclusivo e radicato, capace di tornare a essere uno spazio reale di partecipazione politica. In questo quadro, Morelli ha proposto la creazione di un circolo inteso come “casa del cittadino”, un luogo di confronto permanente tra partito e comunità, aperto al contributo dell’Università, dei giovani, dei professionisti, degli operatori economici e sociali, dei sindacati, delle associazioni e degli enti del territorio. Il neo segretario ha inoltre evidenziato l’urgenza di lavorare alla costruzione di un’alternativa credibile alle destre, attraverso l’attivazione di un tavolo permanente delle forze democratiche, riformiste e progressiste, concepito come strumento politico stabile per la definizione di un progetto comune e di un’alleanza solida del centrosinistra rendese. Morelli ha infine sottolineato il senso di responsabilità legato alle numerose attestazioni di stima e fiducia ricevute da esponenti del centrosinistra rendese e cosentino, da consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, nonché da rappresentanti del mondo sindacale e della società civile. Un patrimonio di relazioni che, ha spiegato, costituirà la base per avviare nei prossimi giorni i primi colloqui anche in vista della formazione della nuova segreteria cittadina.

Il direttivo eletto a sostegno del segretario Ettore Morelli sarà composto da: Giuseppe Ciardullo, Eleonora Ienaro, Antonio Santelli, Rosanna Filice, Danilo Santelli, Orsola Ritacca, Pietro Imbrogno, Roberta Vitaro, Gianpaolo Grillo, Giuseppe Marino, Anna De Rose, Fernando De Rango, Pina Ioele, Ernesto Salituro, Lina Infusino.