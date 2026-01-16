Congresso Pd Rende, è Ettore Morelli il nuovo segretario cittadino

i partiti

RENDE Una buona notizia per il Pd, squassato a livello provinciale tra sfiducia al segretario Lettieri e la base che chiede di convocare assemblea e direzione: dopo più di un rinvio, infatti, nella città di oltre-Campagnano è stato eletto il segretario cittadino di Rende: si tratta di Ettore Morelli. Il congresso – previsto in origine il 29 dicembre e poi rinviato – è stato celebrato questo pomeriggio all’hotel President di Rende (nella foto il tavolo della presidenza: Morelli è il primo da sinistra). Dopo la sospensione di fine anno – legata al ricorso di Gianfranco De Franco il quale aveva fatto notare che il tesseramento si sarebbe concluso solo il 31 dicembre – proprio la mozione di Morelli aveva richiesto la riconvocazione entro il 15 gennaio. Oggi l’elezione. (redazione@corrierecal.it)