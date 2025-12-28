Congresso Pd di Rende, il 29 dicembre il voto alla Biblioteca Civica

l’appuntamento politico

COSENZA La Federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza comunica l’indizione del Congresso del Circolo Pd di Rende, che si svolgerà lunedì 29 dicembre 2025, a partire dalle ore 15, presso la Biblioteca Civica di Piazza Santo Sergio, a Quattromiglia di Rende (nel Cosentino). «Il Congresso – riporta una nota – di Circolo rappresenta un passaggio fondamentale di democrazia interna, confronto politico e costruzione collettiva. In una fase complessa per la partecipazione e per la qualità della vita democratica, il Partito Democratico riafferma il valore dei suoi circoli come presìdi di elaborazione politica, ascolto e radicamento sociale. Rende è oggi un centro urbano nevralgico per l’area urbana cosentina: città universitaria, luogo di innovazione, servizi e comunità in continua trasformazione. Rafforzare qui il radicamento del Partito Democratico significa investire nel futuro del territorio, nella capacità di rappresentarne i bisogni e di orientarne lo sviluppo con una visione progressista, inclusiva e solidale. I lavori congressuali si apriranno con la presentazione delle mozioni, seguita dal dibattito dalle ore 15 alle 16. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 20, con spoglio immediatamente successivo alla chiusura delle votazioni. Come previsto dal regolamento congressuale, hanno diritto di voto: gli iscritti 2025 che abbiano formalizzato l’adesione entro il 16 aprile 2025; gli iscritti 2024 che abbiano rinnovato l’iscrizione entro il Congresso Provinciale di giugno 2025, oppure che rinnovino l’adesione direttamente in sede di Congresso di Circolo. Il Congresso del Circolo Pd di Rende vuole essere non solo un adempimento statutario, ma un momento di rilancio politico, di partecipazione consapevole e di rafforzamento del legame tra il Partito Democratico e la comunità rendese.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato