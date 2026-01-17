Rende, la scomparsa di Angelica Causil e l’appello di Luxuria: «Chi sa parli»

il caso aperto

RENDE «Chiedo a chiunque possa dare informazioni utili, anche in anonimato, di farlo per cercare di capire cosa sia successo a Angelica Causil, donna trans colombiana scomparsa a Rende mentre doveva spedire dei soldi alla mamma in Colombia. Ringrazio i media e Chi l’ha Visto? di occuparsi di questo mistero con correttezza e umanità». A scriverlo, in un post su Facebook è Vladimir Luxuria che riaccende i riflettori sulla scomparsa della 28enne sudamericana, di cui si sono perse le tracce dal 25 novembre 2025.

Le ricerche senza esito

Sono ancora tantissimi gli interrogativi intorno alla scomparsa di Angelica Causil. Il caso, ha attirato l’attenzione nazionale tramite la trasmissione “Chi l’ha Visto?”, ha subìto una svolta formale nelle scorse settimane quando il procuratore capo di Cosenza, Vincenzo Capomolla, ha aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti. L’ipotesi di reato è sequestro di persona. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Rende proseguono, ma al momento non sono emersi indizi utili a rintracciare la giovane. Angelica è stata vista in Via Ettore Majorana, prima di diventare un fantasma. Secondo quanto ricostruito, un testimone chiave, un amico italiano della giovane, ha riferito agli inquirenti di averla scortata il giorno della scomparsa presso un “Compro Oro” della zona. Secondo il racconto, la giovane doveva ritirare dei preziosi per i quali aveva già versato un acconto. L’uomo ha dichiarato di averla poi riaccompagnata nei pressi della sua abitazione, perdendone da quel momento ogni traccia.

Il cuore dell’inchiesta ruota attorno a una consistente somma di denaro: Angelica aveva messo da parte 10mila euro destinati alla sua famiglia in Colombia. (f.b.)

