Asp Vibo: attivati 2 nuovi posti letto di degenza ordinaria nel reparto di Medicina

Completato lo spostamento dei reparti di Cardiologia e Medicina

Pubblicato il: 18/01/2026 – 15:14
VIBO VALENTIA “Si è concluso con successo nel corso del weekend il trasferimento dei reparti di Cardiologia e Medicina all’interno della struttura ospedaliera dello Jazzolino. L’operazione, programmata e coordinata tra direzione sanitaria, personale medico, infermieristico e tecnico, si è svolta senza interruzioni dell’attività assistenziale e garantendo la piena continuità delle cure ai pazienti”. È quanto si legge in una nota della Commissione Straordinaria dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. “Il nuovo assetto logistico – prosegue la nota della Commissione Straordinaria dell’Asp vibonese – consente una migliore organizzazione degli spazi, una maggiore vicinanza funzionale tra i servizi e un più efficiente utilizzo delle risorse cliniche. Contestualmente allo spostamento, sono stati attivati due ulteriori posti letto di degenza ordinaria, in linea a quanto presente nel DCA 78/2024 di programmazione della rete ospedaliera, che permetteranno di rispondere in modo più tempestivo ai bisogni assistenziali del territorio e di ridurre i tempi di attesa per il ricovero. La Commissione straordinaria esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di trasferimento, che con professionalità e spirito di collaborazione ha reso possibile un intervento complesso in tempi rapidi e in totale sicurezza. Il potenziamento dell’offerta assistenziale rappresenta un ulteriore passo nel percorso di miglioramento continuo della qualità dei servizi e dell’accoglienza ai pazienti”.

