il sisma
Scossa di terremoto nella Locride: epicentro Grotteria
Magnitudo ML 1.4: è stata registrata questa notte a una profondità di 22 chilometri
Pubblicato il: 18/01/2026 – 14:04
ROMA Una lieve scossa di terremoto di magnitudo ML 1.4 è stata registrata questa notte a 4 km a nord di Grotteria (Reggio Calabria) alle coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 38.4075, 16.2503, a una profondità di 22 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv Roma. (redazione@corrierecal.it)
