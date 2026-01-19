Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:34
i timori

L’appello della Cisl: «Garantire il futuro di oltre 900 precari ministeriali calabresi»

«A partire dal primo marzo, scadranno i primi contratti a tempo determinato per gli operatori impegnati nel sistema dei Beni Culturali»

Pubblicato il: 19/01/2026 – 11:34
LAMEZIA TERME «Per oltre 900 precari impegnati presso i Ministeri della Giustizia, della Cultura e del Merito sono giorni di grandissima preoccupazione. A partire dal primo marzo, scadranno i primi contratti a tempo determinato per gli operatori impegnati nel sistema dei Beni Culturali. Nelle settimane successive, sarà il turno degli operatori giudiziari e di chi è impegnato nella Scuola. Come CISL rivolgiamo un appello alla deputazione parlamentare calabrese affinché possano essere individuate soluzioni concrete che assicurino il futuro professionale di questi lavoratori, i quali, dopo diverso tempo di tirocini senza diritti, due anni fa hanno goduto di una prima contrattualizzazione a tempo determinato part time, poi prorogata l’anno successivo». E’ l’incipit di una dichiarazione congiunta a firma di Giuseppe Lavia Segretario Generale CISL Calabria; Luciana Giordano Segretaria Generale FP CISL CALABRIA e Raffaele Vitale Segretario Generale CISL Scuola Calabria.
«Riteniamo sia importante non disperdere le competenze acquisite e assicurare loro un futuro professionale. Serve una norma che impegni i Ministeri competenti nel vincolare le risorse necessarie nella direzione della stabilizzazione e in subordine di una proroga di ulteriori 12 mesi per tutti i lavoratori e le lavoratrici, per come ripetutamente richiesto dalle nostre Segreterie Nazionali. Rivolgiamo in questa direzione un appello alla Regione Calabria e al Presidente Occhiuto, a tutta la deputazione Calabrese. Confidiamo nell’impegno di quei parlamentari e di quelle forze politiche che in questi anni si sono spesi con impegno su questa vertenza. L’obiettivo condiviso resta quello di difendere ogni posto di lavoro». (redazione@corrierecal.it)

