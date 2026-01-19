L’Arpacal alla “Giornata Giancarlo Susinno: scienza, libertà, futuro”

L’appuntamento

ARPACAL ha partecipato alla giornata di studio “Giancarlo Susinno: scienza, libertà, futuro”, che si è svolta nella mattinata odierna presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria, alla presenza del Rettore Gianluigi Greco, che tra le altre cose, ha richiamato il valore della memoria come generazione di futuro.

L’iniziativa, dedicata alla figura di Giancarlo Susinno, tra i padri fondatori del Dipartimento di Fisica dell’UNICAL, ha rappresentato un momento di confronto di alto profilo sul ruolo della fisica nella società contemporanea e sul contributo della ricerca scientifica alle sfide ambientali e territoriali.

ARPACAL, ha preso parte ai lavori con l’intervento del tecnico Salvatore Procopio, che ha partecipato in qualità di relatore come fisico del Laboratorio “Ettore Majorana” del Dipartimento Provinciale ARPACAL, con una relazione dal titolo “Dalla misura alla decisione: la fisica sperimentale nella governance ambientale”. Nel suo intervento, Procopio, ha evidenziato la valenza tecnica delle attività dell’agenzia, sottolineando come il valore della misura scientifica e dei dati ambientali rappresentino la base conoscitiva imprescindibile per supportare i processi decisionali degli enti competenti. La giornata è stata partecipata dal Direttore Generale di ARPACAL, Michelangelo Iannone, in una visione strategica della collaborazione tra ARPACAL e UNICAL, che riconosce nell’integrazione tra ricerca scientifica, uso avanzato dei dati ambientali e applicazioni informatiche, anche basate su intelligenza artificiale, la base per lo sviluppo di nuove competenze a servizio delle politiche ambientali e della tutela dei sistemi territoriali: un approccio che punta a rafforzare il ruolo dell’Agenzia come snodo tecnico-scientifico capace di trasformare la conoscenza in supporto operativo alla governance ambientale, in una prospettiva di innovazione e futuro.