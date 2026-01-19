Si legge in: 1 minuto
massima allerta
Maltempo, 1.272 vigili del fuoco al lavoro
423 mezzi per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento su diverse regioni
Pubblicato il: 19/01/2026 – 21:01
ROMA Dalle prime ore del mattino sono 1.272 i vigili del fuoco impegnati con 423 mezzi per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento su diverse regioni dell’Italia. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi e strutture pericolanti, allagamenti, dissesti e frane, con 110 operazioni di soccorso in Sicilia, 70 in Sardegna e 40 in Calabria.
