Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:50
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

massima allerta

Maltempo, 1.272 vigili del fuoco al lavoro

423 mezzi per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento su diverse regioni

Pubblicato il: 19/01/2026 – 21:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Maltempo, 1.272 vigili del fuoco al lavoro

ROMA Dalle prime ore del mattino sono 1.272 i vigili del fuoco impegnati con 423 mezzi per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento su diverse regioni dell’Italia. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi e strutture pericolanti, allagamenti, dissesti e frane, con 110 operazioni di soccorso in Sicilia, 70 in Sardegna e 40 in Calabria.

Argomenti
ALLERTA ROSSA
MALTEMPO CALABRIA
Top
vigili del fuoco maltempo
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x