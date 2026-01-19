Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:10
la dea bendata

SuperEnalotto, centrato a Fagnano Castello un “5” che sfiora i 70mila euro

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda

Pubblicato il: 19/01/2026 – 11:10
COSENZA Il SuperEnalotto premia la Calabria. Nell’estrazione di venerdì 16 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 69.741,41 euro a Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, presso l’esercizio Maria Parisa in via Mafalda di Savoia, 180. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 20 gennaio, sale a 108,2 milioni di euro.

