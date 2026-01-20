La Calabria si mobilita contro il Mercosur. «L’agricoltura rischia di essere travolta dalla concorrenza sleale»

la mobilitazione

STRASBURGO Migliaia di agricoltori e oltre mille trattori questa mattina in piazza a Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, per protestare contro l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur, il blocco commerciale composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, in discussione in Aula. Un accordo che, secondo Confagricoltura Calabria – come riporta la Gazzetta del Sud – «al netto del comparto vino, resta sbilanciato a favore dei produttori sudamericani“. Per l’organizzazione «senza garanzie sulla reciprocità il settore agricolo europeo sarà travolto dalla concorrenza sleale di produzioni sottoposte a standard ambientali e qualitativi molto meno rigorosi. L’agricoltura vive una fase delicata: transizione tecnologica, adattamento climatico, apertura dei mercati. Ma chi esporta verso l’Ue deve rispettare le stesse regole dei nostri agricoltori».

A preoccupare le associazioni di categoria, presenti a Strasburgo per protestare, sono i numeri: secondo il rapporto di Sace (gruppo assicurativo finanziario partecipato dal Mef e specializzato nel sostegno alla crescita delle imprese italiane), nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni regionali verso i Paesi dell’area Mercosur americana hanno garantito un valore di 4,35 milioni di euro, con indici negativi che vanno dal -2.19% con l’Uruguay, al 66,29% con il Paraguay, rispetto allo stesso periodo del 2024. «Il mercato del Brasile e quello più redditizio da cui la Calabria ha ricavato 3,22 milioni di euro sia pur in forte ribasso (-45,18%). Le principali destinazioni entra-Ue per l’export calabrese sono Usa (9,0%), Svizzera (4,90%) e Regno Unito (4,54%). In Ue, invece, i mercati più dinamici sono quello tedesco (8,69%) e francese (8,16%)».

