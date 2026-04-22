La propaganda

Il conduttore russo Vladimir Solovyev ha attaccato di nuovo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Risulta molto interessante. Quando questi bastardi insultano Vladimir Putin (…) paragonandolo al male piu’ terribile del mondo, incluso il paragone con Schicklgruber (Hitler) (…) si comportano in modo assolutamente oltraggioso (…)”, ha affermato Solovyev durante un intervento al programma “Polnyj Kontakt”. “Quando a loro si risponde direttamente e per di piu’ sulla base di dati concreti, io non capisco cosa non piaccia a Meloni nel fatto che l’abbiano chiamata fascista (…) Lei e’ una fascista”, ha continuato. Successivamente, Solovyev ha mostrato un video in cui Meloni dice che Mussolini “e’ stato un buon politico”. Il conduttore ha risposto anche alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno e al leader di Azione Carlo Calenda, che in precedenza lo avevano definito ”complice del dittatore assassino” e ”alleato e complice di un criminale di guerra”. “A voi è permesso mentire e insultare il nostro comandante in capo supremo, mentre se io pronuncio parole giuste basate su quanto dichiarato da Meloni nel corso della sua carriera politica (…) questo provoca isteria?”, ha affermato Solovyev.

Il video su X: