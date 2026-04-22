Catanzaro, si attende l’équipe del Gaslini per il trasferimento della piccola Maria Luce

La corsa per salvarla

CATANZARO È atteso nella tarda serata all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro l’arrivo di un’équipe di rianimatori del Gaslini di Genova. Saranno loro a prendere in carico la piccola Maria Luce, la bimba di 6 anni unica superstite della tragedia di via Zanotti Bianco, dove la scorsa notte la 46enne Anna Democrito si è lanciata dal terzo piano della propria abitazione insieme ai suoi tre figli, due dei quali sono morti.

I medici ripartiranno poi con un volo dell’Aeronautica militare diretto all’ospedale del capoluogo ligure. Come preannunciato nel pomeriggio, attraverso il bollettino medico, la bambina dovrà essere trasferita in un centro ultraspecialistico di terzo livello, individuato proprio nel Gaslini.

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