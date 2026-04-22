Dramma a Catanzaro, la bimba di sei anni è in condizioni «critiche ma stabilizzate»

Il bollettino medico

CATANZARO «La piccola paziente è ricoverata da questa mattina nel reparto di Terapia intensiva dell’azienda “Dulbecco” di Catanzaro, è in prognosi riservata per aver riportato un trauma da caduta dall’alto. Le sue condizioni cliniche sono apparse sin da subito critiche ed è stato necessario stabilizzare le lesioni più minacciose per la vita. Le attuali condizioni sono critiche ma stabilizzate».

Lo ha riferito nel pomeriggio Stefania Faragò, primaria di Rianimazione dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, nel bollettino medico sulle condizioni di Maria Luce, la bimba di 6 anni precipitata dal terzo piano dell’abitazione di via Zanotti Bianco insieme alla madre, Anna Democrito, Oss di 46 anni, e ai due fratellini – di 4 anni e di appena 4 mesi – che hanno perso la vita.

Secondo i protocolli della rete di emergenza pediatrica nazionale, ha spiegato la primaria Faragò, «la bambina verrà trasferita nelle prossime ore presso un centro ultraspecialistico di terzo livello, individuato nel Gaslini di Genova, per il proseguo delle cure». (c. a.)

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