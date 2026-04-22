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Giochi Mediterraneo, completata la copertura dello Stadio del Nuoto di Taranto

Lo annuncia Ferraro spa, tra i principali player italiani nel mondo delle costruzioni

Pubblicato il: 22/04/2026 – 16:39
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Giochi Mediterraneo, completata la copertura dello Stadio del Nuoto di Taranto

TARANTO E’ stata completata la fase di realizzazione della struttura in legno lamellare della copertura dello Stadio del Nuoto di Taranto, uno dei principali impianti dei Giochi del Mediterraneo 2026. I lavori erano iniziati lo scorso 29 gennaio. Lo annuncia Ferraro spa, tra i principali player italiani nel mondo delle costruzioni e incaricata della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera. E’ in corso di ultimazione anche il pacchetto finale di copertura. La società sottolinea che «nonostante le sfide poste dalle condizioni meteorologiche, in particolare il forte vento e le piogge che hanno interessato l’area di intervento, e dalla complessa gestione logistica – con sovrapposizione di lavorazioni, stoccaggio di elementi strutturali voluminosi e movimentazione di componenti di dimensioni straordinarie – l’ottimo lavoro di tutte le squadre coinvolte ha consentito di portare a termine nei tempi previsti la copertura, per una superficie di circa 3.800 mq con 860 mc di legno lamellare, 342 mc di pannelli X-Lam e 11.500 kg di acciaio». Ora prendono il via le successive fasi di completamento, incentrate sull’installazione delle vasche olimpioniche da 50 metri (una indoor e una outdoor), oltre che tutte le opere di finitura e degli arredi funzionali, in linea con i requisiti Cam (Criteri ambientali minimi) e gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. Lo Stadio del Nuoto, ha dichiarato Angelo Ferraro, direttore generale di Ferraro spa, «contribuirà all’eredità che la città lascerà nel tempo ai suoi cittadini: un’opera moderna e funzionale pensata per essere vissuta ogni giorno dalla comunità. Entriamo nella fase conclusiva e altrettanto decisiva: quella che trasformerà la struttura in un luogo vivo per Taranto, ben oltre i Giochi del Mediterraneo».

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